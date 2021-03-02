Москва, , 09:40 — REGNUM Продление Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США — это серьёзный фактор в двусторонних отношениях. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она назвала очень позитивным и положительным шагом новой администрации США решение о продлении ДСНВ, которого добивалась Россия.

«Это, конечно же, серьезный фактор в российско-американских отношениях», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Кроме того, это вселяет и некую надежду на продолжение диалога о стратегических вооружениях, о мировой стабильности и безопасности, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Москва и Вашингтон договорились без предварительных условий продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Срок действия договора, вступившего в силу в 2011 году, истекал 5 февраля 2021 года. По договору, Москва и Вашингтон обязались сократить развёрнутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Читайте также: Продление ДСНВ не является уступкой ни для России, ни для США — МИД РФ