Ташкент, , 09:34 — REGNUM По состоянию на 1 января 2021 года государственный долг Узбекистана составил $23,3 млрд, или 40,4% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, сообщили в министерстве финансов республики.

Государственный внешний долг составил $21,1 млрд, что на 34,4% больше, чем в начале 2020 года. Внешний долг, привлеченный от имени Узбекистана составил $15,1 млрд, а внешний долг, гарантированный государством, — $6 млрд.

Размер внутреннего долга составил 23,3 трлн сумов ($2,2 млрд). По отношению к ВВП этот показатель составил 3,9%. В Узбекистане безопасным уровнем считается долг в размере 60% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2020 года внешний долг Узбекистана составлял $18,5 млрд, что на 18% больше чем в начале года.

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