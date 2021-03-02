Эдмонтон, Канада, , 09:33 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Зак Хайман и Вильям Нюландер и защитник Морган Райлли. Российский форвард Илья Михеев отдал результативную передачу.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 36 очков. «Эдмонтон» идёт на втором месте с 28 очками.

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