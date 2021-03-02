Москва, , 09:32 — REGNUM Если нынешний уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в России сохранится, то коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в стране уже к августу 2021 года. Такой прогноз 2 марта сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом она подчеркнула, что при увеличении темпов вакцинации достичь 60% массового иммунитета можно будет и раньше. Голикова добавила, что для определения конечной даты достижения коллективного иммунитета разработана эпидемиолого-математическая модель для каждого региона и для России в целом.

«У неё достаточно много компонентов, исходя из которых она определяет дату коллективного иммунитета», — сказала в интервью ТАСС вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что что пока в стране не будет достигнут коллективный иммунитет, нужно соблюдать принятые ограничительные меры.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») заявил, что коллективный иммунитет предполагает приобретенную невосприимчивость к коронавирусной инфекции большей части человеческой популяции, что сделает невозможным её распространение в виде эпидемии. По его словам, самый оптимальный вариант — это, безусловно, тотальная вакцинация. Однако, считает врач, в настоящее время путь до достижения коллективного иммунитета на планете представляется неопределенно долгим.