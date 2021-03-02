Брянск, , 09:34 — REGNUM Высшей ведомственной наградой министерства сельского хозяйства РФ награждён губернатор Брянской области Александр Богомаз. Медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» ему вручил председатель Брянской областной думы Валентин Суббот, сообщает пресс-служба правительства региона.

В приказе минсельхоза говориться, что Александр Богомаз награждается за заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд. Брянская область входит в ТОП-20 субъектов, которые обеспечивают наибольший прирост экспорта продукции АПК. С 2015 года в регионе производство мяса всех категорий выросло в два раза, производство зерна — почти в 2,5 раза.

В 2020 году в Брянской области собрали 1,2 млн тонн картофеля, что больше, чем во всей Белоруссии.

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