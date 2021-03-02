Москва, , 09:37 — REGNUM Летом 2021 года на авторынке России появится серийная версия обновлённого кроссовера Jaguar E-Pace 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Приём заказов на рестайлинговый автомобиль в РФ уже начался.

Новинка получит новую архитектуру — Premium Transverse Architecture. В моторной линейке модели будут три варианта силовых агрегатов: дизельный мотор производительностью 199 л. с. и два бензиновых «движка» максимальной мощностью 200 и 249 «лошадей». Все двигатели турбированные рабочим объёмом два литра.

Моторы функционируют с девятискоростным «автоматом» и интеллектуальной системой привода 4×4 под названием Standard Driveline. «Умный» привод автоматически распределяет крутящий момент между передней и задней колесной осью, что обеспечивает максимальную тягу. Во время движения на высокой скорости система Standard Driveline отключает полный привод и передает крутящий момент от мотора только на переднюю ось.

Ранее генеральный директор Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре сообщил, что автокомпания планирует прекратить производство машин с бензиновыми моторами к 2025 году.

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