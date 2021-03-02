Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет бывший бухгалтер одного из высших учебных заведений, расположенных в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, её обвиняют в мошенничестве и хищении из бюджета более 13 млн рублей.

По версии следствия, четыре года с 2015 по 2019 годы она завышала размер зарплаты сотрудников института, перечисляя себе или на счета третьих лиц разницу. Таким способом женщина похитила 13,4 млн рублей. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

«Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о возмещении ущерба. В ходе следствия на имущество обвиняемой стоимостью 400 тыс. рублей наложен арест», — отметили в надзорном ведомстве.