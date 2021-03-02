Москва, , 09:31 — REGNUM Правительство России упростило порядок оформления компенсационных выплат, предназначенных для граждан, ухаживающих за инвалидами и пожилыми людьми. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе, гражданам больше не потребуется подтверждать, что они не работают, не получают пособие по безработице или пенсию. Кроме того, не нужен сбор справок о месте жительства подопечного. Эту информацию в Пенсионном фонде получат при помощи информационных систем.

В сообщении правительства напомнили, что получить выплаты смогут те, кто ухаживает за инвалидами первой группы, а также за пожилыми людьми старше 80 лет или теми, кому необходима постоянная помощь.