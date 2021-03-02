Виннипег, Канада, , 09:29 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили защитник Нейт Шмидт и нападающие Джей Ти Миллер, Нильс Хёгландер и Элиас Петтерссон.

В настоящее время «Ванкувер» занимает шестое место в Северном дивизионе, на счету команды 20 очков. «Виннипег» идёт на третьем месте с 27 очками.

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