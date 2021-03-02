Братск, Иркутская область, , 09:29 — REGNUM Признанная банкротом авиакомпания «ВИМ-Авиа» решила продать ПАО «Аэропорт Братск» в Иркутской области. Извещение о проведении торгов в электронной форме размещено на сайте bankrupt.centerr.ru.

Международный аэропорт Братск Dmitry Petrov

Из документов следует, что на продажу выставлены все 100% акций аэропорта в количестве 55 084 000 штук. Начальная цена торгов, которые должны состояться уже 9 апреля 2021 года, составит 495,17 млн рублей.

Напомним, «Аэропорт Братск» имеет статус международного, он расположен на северо-западе Иркутской области, в восьми километрах от Братска — одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.