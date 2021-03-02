Москва, , 09:31 — REGNUM Испытания нового российского подводного атомохода специального назначения «Белгород» проекта 09852 начнутся в мае. Об этом 2 марта сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Госиспытания «Белгорода» начнутся в мае после того, как Белое море вскроется от льда», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что данные испытания не связаны с испытаниями глубоководного ядерного аппарата «Посейдон».

При этом подчеркивается, что пресс-служба «Севмаша» (предприятие, на котором создается «Белгород», входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) пока никак не прокомментировала данную информацию.

Отметим, подлодка «Белгород» является носителем беспилотных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон», способных выполнять функции ядерной торпеды и уничтожать авианосные ударные группы противника, а также прибрежную военную инфраструктуру.