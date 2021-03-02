Тверь, , 09:28 — REGNUM Проверку по факту пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области 2 марта проводит Следственное управление СКР по региону, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что пожар в двухэтажном здании ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат», расположенном в населенном пункте Дергино Торопецкого района Тверской области, произошёл в ночь на 2 марта. В результате погибла женщина 1938 года рождения — она скончалась по пути в больницу. Также ожоги получила ещё одна женщина, она госпитализирована.

На месте происшествия работает следователь Следственного комитета, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего. Устанавливается точное количество пострадавших. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным регионального МЧС, сообщение о пожаре в здании интерната поступило в 23:59 1 марта, в 00:15 пожар был локализован, в 00:35 — ликвидирован. Из здания эвакуировали 54 человека.

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