Нью-Йорк, США, , 09:27 — REGNUM Актриса Аня Тейлор-Джой ответила на вопрос о возможности выхода второго сезона сериала Netflix «Ход королевы», сообщает портал Comicbook.

«Может быть», — сказала Тейлор-Джой, добавив, что ей не хотелось бы никого разочаровывать, но изначально создатели шоу «просто никогда об этом не думали».

Актриса пояснила, что реализация проекта происходила поэтапно и сравнила процесс создания сериала с посадкой и выращиванием деревьев.

«Вы видите, как оно растет, вы оставляете его в хорошем месте. Поэтому мы были искренне удивлены, когда люди сказали: «Где второй сезон?» — сказала актриса.

Напомним, сериал «Ход королевы» потоковый сервис Netflix выложил 23 октября 2020 года. Шоу, сюжет которого рассказывает о жизни гениальной шахматистки Элизабет Хармон (Аня Тейлор-Джой), состоит из семи эпизодов. В его основу лёг одноимённый роман писателя Уолтера Тевиса.

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