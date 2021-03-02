Оттава, , 09:26 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Оттавы» шайбы забросили российские нападающие Артём Анисимов и Евгений Дадонов. Защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Также голы забили форварды Дрейк Батерсон, оформивший дубль, и Колин Уайт.

В составе «Калгари» точным броском отметился форвард Милан Лучич.

В настоящее время «Оттава» занимает седьмое место в Северном дивизионе, на счету команды 17 очков. «Калгари» идёт на пятом месте с 22 очками.

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