Москва, , 09:31 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции подтолкнула принятие российским правительством Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы до 2025 года, или так называемого социального казначейства. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в опубликованном 2 марта интервью ТАСС.

Реализация концепции позволит настроить механизм беззаявительного получения гражданами услуг и мер социальной поддержки. Выходу этого важного документа, отметила вице-премьер, во многом «поспособствовала пандемия».

«Речь идет о беззаявительном получении услуг и мер социальной поддержки, которые связаны с выплатами различных пособий. Мы называем это «социальным казначейством», — пояснила Голикова.

«Социальное казначейство» входит в число наиболее масштабных и амбициозных проектов правительства. Предполагается, что все граждане, которым положена поддержка, будут её получать без необходимости собирать документы и посещать организации, добавила она.

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