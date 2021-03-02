Сеул, , 09:29 — REGNUM Бывший министр малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи Пак Ён Сон стала официальным кандидатом от правящей Демократической партии «Тобуро» на внеочередных выборах мэра Сеула, которые состоятся в апреле 2021 года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей правящей партии.

По их словам, Пак Ён Сон одержала победу над депутатом Национального собрания У Сан Хо, набрав 69,56% голосов участников предварительных выборов.

Известно, что общее голосование среди депутатов проходило с 26 февраля по 1 марта.

Ранее лидер оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су одержал победу над независимым кандидатом Кым Тхэ Сопом, преодолев первое препятствие в его стремлении стать единым кандидатом от оппозиции.