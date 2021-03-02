Петропавловск-Камчатский, , 09:24 — REGNUM На Камчатке участники гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021» преодолели первый один из самых сложных этапов и 1 марта финишировали на контрольном пункте «река Чаба», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Протяженность первого этапа гонки составила более 120 км. На первом месте оказался Андрей Семашкин, который преодолел путь за 9 часов 16 минут и 21 секунду.

«На втором месте — Вячеслав Демченко. Его время — 9 часов 55 минут 18 секунд. Третьим финишировал Валентин Левковский — он пришёл за 10 часов 10 минут и 29 секунд», — уточнили в правительстве края.

Уже к вечеру 1 марта 11 из 13 каюров преодолели второй этап гонки и финишировали в Хайрюзово, проехав 90 км.

Ветеринары сняли с гонки шесть собак. Четыре из них после отдыха вернуться на дистанцию, двух отправили в село Эссо, откуда стартовала гонка.

«Погода нормальная, идёт снег. Однако собакам тяжело идти — очень тепло перед циклоном», — пояснили в оргкомитете гонки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 28 февраля из села Эссо стартовала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2021», в которой принимают участие 13 каюров. Финиш в Оссоре запланирован на 15 марта.