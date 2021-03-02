Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве с начала реализации программы реновации построено 102 жилых дома общей площадью 1,2 млн кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Уже переданы под заселение участников программы реновации 77 новостроек. В настоящее время строится 173 дома площадью порядка 2,7 млн кв. метров.

Активное строительство домов по реновации идёт в четырех административных округах Москвы — Восточном, Северо-Восточном, Западном и Юго-Восточном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новостройки по программе реновации из старых пятиэтажек переехали 25,1 тыс. москвичей.

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