Москва, 2 марта 2021, 09:23 — REGNUM В Москве с начала реализации программы реновации построено 102 жилых дома общей площадью 1,2 млн кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.
Уже переданы под заселение участников программы реновации 77 новостроек. В настоящее время строится 173 дома площадью порядка 2,7 млн кв. метров.
Активное строительство домов по реновации идёт в четырех административных округах Москвы — Восточном, Северо-Восточном, Западном и Юго-Восточном.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новостройки по программе реновации из старых пятиэтажек переехали 25,1 тыс. москвичей.
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