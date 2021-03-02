Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Несмотря на разногласия и непростые отношения, Россия и Соединённые Штаты могут и должны работать друг с другом. Об этом 2 марта, выступая на пресс-конференции в первый день председательства США в Совете Безопасности, новый постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд напомнила, что в прошлую пятницу она встретилась с послом России в ООН Василием Небензей и с нетерпением ждёт возможности поработать с ним, пишет Associated Press News.

«У нас есть свои разногласия, — подчеркнула она. — Но у нас также есть области, где мы надеемся сотрудничать с русскими, особенно когда мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы принести мир, процветание и безопасность во всём мире. Мы должны найти способы найти точки соприкосновения».

Томас-Глифленд отметила, что иногда приходится работать с людьми, которые не нравятся, однако без сотрудничества не получится сдвинуться с точки, поэтому представителям американского руководства приходится искать дипломатический подход, чтобы преодолеть существующие разногласия.

Читайте также: Америка раскрыла свои планы по ядерной сделке с Ираном

«Мы должны найти пути к взаимопониманию», — добавила американский постпред при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Томас-Гринфилд была приведена к присяге в качестве нового постоянного представителя США при ООН. Она ранее уже встретилась с российским постпредом при ООН Василием Небензей.