Улан-Удэ, , 09:22 — REGNUM В Бурятии среднесписочная численность работников в 2020 году снизилась на 0,6% и составила 210,2 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, значительную долю составляют работники в сфере образования (16,7%), здравоохранения и социальных услуг (13,7%), а также госуправления и военные.

Среднемесячная зарплата работников организаций, за исключением субъектов малого предпринимательства, составила чуть более 41,7 тыс. рублей. Это выше показателей предыдущего года на 6,9%.

«Наиболее высокий размер заработной платы 83,9 тыс. рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых… Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 50,0%), торговли оптовой и розничной», — отметили в службе статистики.

В декабре 2020 года реальная зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, составляла 102,1% к уровню декабря 2019 года.

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