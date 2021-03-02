Кишинёв, , 09:24 — REGNUM В Молдавии в течение суток 1 марта выявили 994 случая заражения коронавирусом в ходе 2360 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 186 447 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 166 833 человека, в том числе 655 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3844 пациента с COVID-19, из которых 307 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 3975 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 26 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 597 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 2098 тестов. Выздоровевшими врачи признали 689 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии на этой неделе началась массовая вакцинация препаратом от британской компании AstraZeneca. Также лидер «Партии социалистов» Игорь Додон пообещал, что вскоре в республику доставят вакцину российского производства «Спутник V».

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