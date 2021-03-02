Оренбург, , 09:20 — REGNUM В управлении ЖКХ администрации Оренбурга 2 марта силовики проводят обыски, сообщает телеграм-канал Урал56.Ру.

По данным информресурса, в крупном взяточничестве подозревается один из руководителей отдела УЖКХ. Якобы чиновница попалась на взятке в 500 тыс. рублей за принятие работ по контракту у иногородних подрядчиков.

В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что готовится официальный комментарий. В пресс-службе СУ СКР по региону заявили, что не располагают информацией об обысках.