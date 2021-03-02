Москва, , 09:21 — REGNUM Без гласности перемены в Советском Союзе были бы невозможны, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв в опубликованном 2 марта интервью ТАСС.

По его словам, спустя годы после перестройки многое видится яснее, в том числе собственные промахи. Вместе с тем Горбачёв не в полной мере согласен с критикой своих действий.

Так, политика критикуют за «доверчивость», однако без доверия к народу перестройка бы вовсе не началась. Но она была необходима и проводилась в правильном направлении, считает бывший советский лидер.

«Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы», — сказал Горбачёв.

Он подчеркнул, что считает перестройку и всё, что с ней связано, главным делом своей жизни. Люди обрели свободу и «покончили с тоталитарной системой», уверен экс-президент.

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