Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» начался в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс для школьников «Большая перемена»

Открытие конкурса прошло на площадке исторического парка «Россия — моя история». Учащиеся смогли принять участие в «интеллектуальном квизе» и «челлендже», посвящённом месяцу экологии. Также ребята встретились с наставником — артистом Андреем Гризли, который ответил на вопросы школьников о карьере и творчестве.

Конкурс для школьников «Большая перемена»

«Пространство «Большой перемены» в нашем парке и вне конкурса станет местом постоянных встреч обмена новыми знаниями и идеями для уральских школьников», — сообщили организаторы.

Свои напутственные слова ребятам передали вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и директор парка Наталья Прошина.

Конкурс для школьников «Большая перемена»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге провели акцию «Добрая суббота».

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