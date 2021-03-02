Москва, , 09:19 — REGNUM Чемпионат мира по кикбоксингу 2021 года не будет проведён в Москве. Об этом 2 марта заявили в пресс-службе Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).

Отмечается, что WAKO приняла решение отказаться от проведения в Москве чемпионата мира 2021 года.

«WAKO, как подписант кодекса WADA, решила воспользоваться правом выхода из контракта с Федерацией кикбоксинга России относительно организации чемпионата мира, запланированного в Москве», — отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира должен был состояться с 5 по 14 ноября в Москве. Новое место проведения соревнований будет определено в марте.

Напомним, в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут до 16 декабря 2022 года выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Это решение также лишает Россию права проводить чемпионаты мира.