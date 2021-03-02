Наталия Николаева, 2 марта 2021, 10:09 — REGNUM В Чувашии нынешний отопительный сезон, который отличился очень холодной зимой и ростом числа коммунальных аварий, в очередной раз обнажил системные проблемы в отрасли. Главная из них — состояние сетевого хозяйства, которое изношено и рушится. По этой причине, пожалуй, впервые четыре муниципальных образования проходят отопительный сезон без паспортов готовности. Эта проблема в предыдущие годы не решалась системно и поэтому стала большим вызовом для команды главы Чувашии Олега Николаева, который работает на посту чуть более года.
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На это наложились оставшиеся «в наследство» миллиардные долги за поставленные энергоресурсы, из них большая часть — за газ. Разработанные графики погашения просроченной задолженности срываются большинством муниципалитетов. Одни сити-менеджеры ссылаются на заблокированные приставами счета, другие просят не применять повышенный коэффициент по перерасходам из-за холодов (ресурсники на это публично не реагируют, но при этом просят «рассмотреть вопрос возмещения выпадающих доходов»), третьи просят помочь со строительством сетей и котельных.
Олег Николаев отметил, что должен быть «чёткий план газификации республики» с учётом перспектив развития территорий, в том числе Чебоксарской агломерации. Также он выступил за урегулирование и выработку стратегии развития электросетевого хозяйства, потому что сейчас работает «масса мелких территориальных сетевых организаций, которые не могут должным образом нести соответствующие обязательства». Больше надежды власти возлагают на государственно-частное партнёрство в обновлении теплосетей.
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В завершение обсуждения глава Чувашии Олег Николаев предупредил должностных лиц, что за наращивание задолженности «будем жёстко реагировать» в части бездействия руководителей.
Четыре района без паспортов готовности
По результатам проверок приволжским управлением Ростехнадзора паспорта готовности выданы 16 муниципальным образованиям из 26, ещё шесть муниципалитетов получили акты готовности.
По данным министерства, в Вурнарском районе не проведено освидетельствование конструкций котельных и выявлена эксплуатация с превышением ресурса без проведения мероприятий по продлению срока работы оборудования. В Цивильском районе не определены организации по эксплуатации котельных в двух сёлах. В Красноармейском и Ядринском районах не выполнено строительно-техническое освидетельствование зданий и труб котельных. Помимо этого, в Красноармейском районе отсутствовал прошедший проверку знаний технический персонал.
Министр сообщил, что данными муниципалитетами разработаны и утверждены дорожные карты по устранению замечаний и получению паспортов готовности, срок исполнения — до 30 сентября 2021 года.
Коммунальных аварий стало больше
По сравнению с предыдущим отопительным сезоном в Чувашии в 2,6 раза выросло число коммунальных аварий. Власти поясняют, что виноваты не только аномальные морозы: с 1 сентября 2020 года информация о происшествиях регистрируется в системе мониторинга и контроля аварийных ситуаций, координатором которого является Минстрой России.
По его словам, с 18 сентября 2020 года по 24 февраля 2021 года в Чувашии зафиксировано 437 аварийных ситуаций в коммунальной сфере, в том числе 206 и 161 — соответственно на сетях водоснабжения и теплоснабжения, 67 происшествий зарегистрировано в системе электроснабжения, два — на объектах газового хозяйства, один — на объектах водоотведения.
Наибольшее число аварий в системе ЖКХ произошло в трёх городах: Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле. В том числе на Чебоксары приходится 79% аварий в системе теплоснабжения, 51% — на объектах водоснабжения.
Долги за энергоресурсы сокращаются, но…
По данным минстроя, на 26 февраля просроченные долги за поставленные топливно-энергетические ресурсы в Чувашии составили 2,311 млрд рублей, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Задолженность сократилась почти на 260 млн рублей.
В том числе просроченные долги за потреблённый газ сократились на 11% (или на 156,4 млн рублей) и составили 1,244 млрд рублей, задолженность за тепловую энергию уменьшилась на 7% (или на 58,5 млн рублей) — до 704 млн рублей, долги за электроэнергию снизились на 10% (или на 43,7%) и составили 362 млн рублей.
Вопросы погашения задолженности обсуждаются на заседаниях правительственных комиссий. По словам министра строительства Александра Героева, «особое внимание» уделяется соблюдению графиков погашения просроченной задолженности. По состоянию на 26 февраля потребителями, включёнными в график, оплачено 267 млн рублей из предусмотренных в феврале 545 млн рублей — то есть сумма невыполнения по всем потребителям составила 261 млн рублей.
Антилидерами по объёму невыполнения графиков погашения задолженности за энергоресурсы являются чебоксарское МУП «Теплосеть» (недоплачено более 170 млн рублей), алатырское МУП «АПОК и ТС» (50,5 млн рублей), канашское МУП «УК ЖКХ (8,78 млн рублей), администрация посёлка Вурнары (8,57 млн рублей) и шумерлинское МУП «ШПТиВ» (7,26 млн рублей).
Генеральный директор общества «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов оценивает ситуацию более критично: по его словам, график погашения задолженности, «можно сказать, сорван». Как показывает практика, дальше рост задолженности «идёт по нарастающей»:
«Если честно признаться»
В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам оплаты за газ и электричество. Газовики отмечают, что в феврале дополнительно выделено 50 млн кубометров газа, общий объём потребления за последние четыре месяца составил 1 млрд 80 млн кубометров. Чем выше потребление — тем больше оплата, а значит, неплатежи могут значительно подрасти.
По словам Кияметдина Мифтахутдинова, по итогам двух месяцев просроченная задолженность возросла «ещё на 120 млн рублей». При этом в Шумерле, которая последнее десятилетие набила оскомину властям и ресурсникам из-за хронически растущих неплатежей, стали погашать задолженность.
По размеру задолженности лидируют Чебоксары, где накоплено 180 млн рублей долгов, и Алатырь со 160 млн рублей задолженности.
За администрацию Алатыря вступился глава Чувашии Олег Николаев.
Олег Николаев поручил главам ряда администраций подготовить пояснения в связи с задолженностью и пути решения, напомнив, что в настоящее время в республике выстраиваются «стратегические отношения по управлению газовым хозяйством».
При этом Олег Николаев оставил без публичного внимания просьбу Кияметдина Мифтахутдинова о рассмотрении «вопроса возмещения выпадающих доходов», «чтобы вопрос был решён положительно». О какой именно сумме идёт речь, не уточнялось. Кияметдин Мифтахутдинов, в свою очередь, проигнорировал молчанием просьбу главы администрации Канаша Виталия Михайлова не принимать повышенный коэффициент из-за сверхнормативного потребления.
На «бумаге нормально», на деле — «бардак»
Директор «Чувашской энергосбытовой компании» Александр Гончаров, говоря о неплатежах, выделил два района. По его словам, «многопрофильное муниципальное предприятие» Красноармейского района, «пожалуй, единственное предприятие, которое наращивает задолженность». Он также отметил, что «нестабильно работают жилищно-коммунальные организации Вурнарского района»: после заседаний правительственных комиссий идёт погашение, но затем опять начинаются «непонятные просрочки».
Глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов пояснил, что «12,4 млн рублей зависло в службе судебных приставов»:
Глава Чувашии поручил подготовить записку, в связи с чем заблокированы счета и как местные власти планируют урегулировать данный вопрос.
Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов предложил вместо пояснений провести ревизию в муниципалитете, «отправить комиссию из министерств»:
Олег Николаев констатировал, что в республике работает «масса мелких территориальных сетевых организаций, которые не могут должны образом нести соответствующие обязательства»:
За неуплату «будем жёстко реагировать»
Глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги обсуждения, предупредил должностных лиц, что за наращивание задолженности «будем жёстко реагировать» в части бездействия руководителей:
Руководитель республики поручил проанализировать все проблемы, в том числе хронического характера, которые возникают в период отопительного сезона.