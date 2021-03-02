Москва, , 09:19 — REGNUM Введение в России четырёхдневной рабочей недели на сегодняшний день не актуально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернёмся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня», — сказала она в интервью РИА Новости.

Председатель Совфеда уточнила, что время для этого нововведения ещё не пришло, поэтому необходимости вносить изменения в Трудовой кодекс нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции «оживила» идею о четырёхдневной рабочей неделе.

По его словам, значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на «удалёнку» и «трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день».

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, почти половина (48%) жителей России поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю.

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