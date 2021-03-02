Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Проект прокладки трубопровода «Северный поток — 2», который должен соединить российскую Усть-Лугу с немецким Грайфсвальдом, приближается к завершению: строителям осталось проложить около ста километров. Поэтому от принимаемых в ближайшие несколько недель будет зависеть, пройдет ли когда-нибудь по нему голубое топливо.

В сложившихся условиях США пришло время раз и навсегда поставить крест на этом «экономически бесполезном и геополитически небезопасном» проекте, способном нанести вред трансатлантической безопасности, пишет старший аналитик, специалист по европейской политике Центра свободы имени Маргарет Тэтчер инвестиционного фонда The Heritage Foundation Даниэль Кочис в статье, вышедшей 1 марта в The National Interest.

В ходе своей недавней беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент Джо Байден заявил о своем желании оживить трансатлантические отношения. Германия действительно является жизненно важным союзником США в Европе, и решение Байдена заморозить план вывода почти двенадцати тысяч американских военнослужащих с немецких баз является правильным.

«Администрация Байдена, однако, не должна позволить, чтобы ее стремление к публичной вежливости в отношении Германии привела к отказу от давления на европейские компании, участвующие в создании «Северного потока — 2», — отметил Кочис.

Так, в подготовленном неделей ранее по указанию конгрессом Государственным департаментом докладе был дан список компаний, нарушивших связанные с трубопроводом санкции. Среди этих юридических лиц были российские компании или те, кто проект уже покинул. Европейских же компаний среди подпавших под санкции не было. Такое развитие событий Кочис назвал «тревожным», и, по некоторой информации, госсекретарь США Энтони Блинкен «не желает вводить запретительные меры против компаний или лиц из таких стран, как Германия, указывая на то, что важнее найти дипломатическое решение».

«Какие бы дальнейшие шаги ни предпринимала администрация по проекту «Северного потока — 2», ряд европейских стран все равно будет разочарован», — заявил Кочис.

«Не существует волшебного средства, которое бы устраивало бы всех, — лишь горькая реальность того, что в национальных интересах: положить конец «Северному потоку — 2», — добавил аналитик консервативного фонда.

По его словам, большая часть стран Европы выступает против «Северного потока — 2», о чем свидетельствует вышедшая 22 февраля в Politico статья министров иностранных дел Польши и Украины. В ней они призвали Байдена «использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы помешать завершению проекта». Против проекта выступают и в странах, правительства которых поддерживают «Северный поток — 2», например, Австрия, Германия и Нидерланды. Хотя сторонники проекта отмечают, что он носит исключительно коммерческий характер и преследует экономические цели, «доказательства этой точки зрения в лучшем случае неубедительны». В частности, в Германии аналитики недавно заявили, что трубопровод «не является необходимым для поддержания энергетической безопасности Германии», но он «экологически разрушителен и коммерчески неэффективен».

""Северный поток — 2» сыграет на руку России, перекрыв поток транзитных сборов, которые в настоящее время собирают восточноевропейские страны, такие как Украина, — деньги, которые Киев использует для защиты в продолжающейся поддерживаемой Россией войне в украинском Донбассе», — предостерег аналитик.

«Благодаря трубопроводу Россия сможет более активно использовать свое энергетическое доминирование в Европе в качестве политического козыря», — добавил Кочис.

При этом трубопровод в значительной степени увеличит влияние Москвы в ЕС, которое и без того уже носит значительный характер. На это, в частности, указывает то, что проект в странах ЕС по-прежнему поддерживается, несмотря на «возмутительные шаги» России.

Президент Байден, напомнил Кочис, справедливо назвал «Северный поток — 2» «невыгодной сделкой для Европы», поэтому Вашингтону не следует сейчас отказываться от своего противодействия проекту.

«В то время как США стремятся ответить на дерзкие, масштабные и чрезвычайно разрушительные кибератаки Solar Winds России, отказаться от давления на «Северный поток — 2» бы странным и ошибочным шагом», — подчеркнул Кочис.

«В этой игре в геополитические шахматы может быть только один выигрышный исход. Для Соединенных Штатов согласие с завершением проекта «Северного потока — 2» было бы исторической ошибкой. Пришло время ставить ему мат», — заключил он.