Мегион, Югра, , 09:15 — REGNUM В Югре задержан бизнесмен по подозрению в даче взятки сотруднику Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Следствие полагает, что с августа по декабрь 2019 года задержанный предприниматель передал сотруднику жилнадзора взятку в сумме более 2,2 млн рублей за подготовку и выдачу заключений о соответствии четырёх построенных многоквартирных домов в городе Мегионе техническим регламентам, проектной документации и другим требованиям. Меж тем дома были возведены с нарушениями, а часть помещений была не приспособлена для проживания в них.

Бизнесмена из Мегиона задержали по подозрению в преступлении по ч.5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). По решению суда он арестован. В офисах строительных кампаний проведены обыски, изъята финансовая и иная документация, имеющая отношение к уголовному делу.