Москва, , 09:16 — REGNUM Моторная линейка рестайлингового кроссовера Subaru XV в России будет включать в себя два силовых агрегата. Об этом сообщается в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), размещенного в базе Росстандарта.

В арсенале обновлённой модели XV будет 1,6-литровый «движок» производительностью 114 «лошадей», а также мотор максимальной мощностью 150 л. с. рабочим объемом два литра. Оба движка функционируют с вариатором и фирменным симметричным приводом Subaru Symmetrical AWD 4×4.

Автопроизводители оснастили модель климат-контролем, подогревом передних кресел и рулевого колеса, а также системой контроля давления в колёсах. Также авто укомплектовано опцией бесключевого доступа в салон и адаптивным круиз-контролем. Среди прочих опций можно выделить систему контроля «слепых» зон и видеокамеру заднего обзора.

Автомобиль появится на российском авторынке в марте нынешнего года.

Ранее компания Subaru объявила о создании суббренда Wilderness, который будет выпускать машины, предназначенные для использования в условиях бездорожья. Новинки под новым суббрендом получат улучшенную подвеску, увеличенный клиренс, защиту мотора и привод 4×4.

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