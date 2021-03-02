Барнаул, , 09:14 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе встречи с министром труда и социального развития Антоном Котяковым, состоявшейся сегодня, 2 марта, в Барнауле, обозначил перспективные отрасли региональной экономики. Это промышленность и машиностроение, сообщает пресс-служба правительства региона.

Что касается машиностроения, то здесь глава региона отметил, что было бы неправильным не говорить, в том числе, о сельскохозяйственной отрасли.

«Это наше будущее, наши перспективы. Но будет неправильным, если мы не продолжим использовать наши настоящие преимущества. Это сельское хозяйство, переработка, туризм. В этих отраслях по ряду направлений мы уже первые в стране», — подчеркнул губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе встречи с министром труда и социального развития Антоном Котяковым выразил благодарность российскому правительству за серьезные объемы поддержки в период пандемии и обсудил перспективы реализации программы развития Алтайского края.

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Также говорили о борьбе со снегопадами в регионе. По признанию губернатора Виктора Томенко, 1 марта в крае выпало 75 процентов месячной нормы снега.

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