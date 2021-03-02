Токио, , 09:11 — REGNUM В городе Кобе, который находится на западе Японии, зафиксирован рост доли заразившихся «британским» штаммом коронавируса в общем количестве носителей SARS-CoV-2. Об этом 2 марта сообщает телеканал NHK.

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Уточняется, что если в первую неделю февраля доля носителей «британского» штамма в городе составила 4,6%, то во вторую уже 10,5%, а в третью — 15,2%.

Отмечается, что ввиду данного обстоятельства власти Кобе решили увеличить количество проводимых тестов для того, чтобы контролировать распространение нового штамма.

Отметим, на сегодняшний день на территории Японии выявлено в общей сложности свыше 434 тыс. носителей коронавируса при более чем 7,9 тыс. летальных исходов от COVID-19.