Джакарта, , 09:10 — REGNUM В общей сложности 1 720 523 жителя Индонезии сделали прививку против коронавируса, сообщает Antara.

C 1 по 2 марта 2021 года от коронавируса привились 28 799 человек.

Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, полученным в Джакарте, из 1,7 млн человек 1 002 218 жителей Индонезии сделали вторую прививку от коронавируса.

Напомним, правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 181 554 465 человек. Для этого государству потребуется около 363 млн доз вакцины.