Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Переговоры между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий Грузии, прошедшие 1 марта, позволили продвинутся в разрешении политического кризиса, разразившегося в стране. С таким заявлением, как передает «Общественное телевидение», выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель на брифинге.

Инициатором встречи был глава Евросовета, который прибыл в Тбилиси с официальным визитом 28 февраля. Он также выступал в роли третьей стороны на переговорах.

«Был сделан огромный шаг в правильном направлении. Это не значит, что все улажено, — отметил Мишель. — Это означает, что когда я обратился ко всем участникам с вопросом «есть ли у них желание укрепить политический диалог, чтобы вместе найти решение», ответ был чётким — «да».

Глава Евросовета отметил, что в Грузии есть ряд важных проблем, требующих срочного решения, и призвал власти и оппозицию скорей выводить страну из политического кризиса.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии составили «рамочный документ» по выходу из политического кризиса