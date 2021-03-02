Москва, , 09:08 — REGNUM В январе 2021 года в Москве рост промышленного производства составил 7,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, сообщил 2 марта вице-мэр города Владимир Ефимов.

«Наиболее заметно — в три раза — выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, используемых при производстве строительных металлических конструкций и каркасов», — сказал он.

По словам вице-мэра, рост объясняется проводимой в городе программой реновации и другими крупными инфраструктурными проектами.

Кроме того, в 2,8 раза выросло производство электронных и оптических изделий, в частности, в 3,4 раза — выпуск инструментов, необходимых для лабораторных анализов. Выросло производство медоборудование, химических веществ (например, антисептиков) и лекарств.