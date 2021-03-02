Белгород, 2 марта 2021, 09:14 — REGNUM Расторгнут контракт с главным тренером волейбольного клуба «Белогорье» Маркосом Миранда. Бразильский специалист уже отбыл на родину, спортсмены проведут остаток сезона с действующими наставниками клуба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВК.
Действие контракта прекращено по обоюдному согласию. До конца сезона «Белогорье» будет тренироваться под руководством Алексея Казакова и Александра Косарева.
Также по взаимному соглашению клуб покинул сербский доигровщик Иван Боровняк.