Белгород, , 09:14 — REGNUM Расторгнут контракт с главным тренером волейбольного клуба «Белогорье» Маркосом Миранда. Бразильский специалист уже отбыл на родину, спортсмены проведут остаток сезона с действующими наставниками клуба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВК.

Действие контракта прекращено по обоюдному согласию. До конца сезона «Белогорье» будет тренироваться под руководством Алексея Казакова и Александра Косарева.

«Маркос Миранда изначально рассматривался в качестве тренера молодёжной команды «Белогорье-2», выступающей в Молодёжной лиге. Однако после расторжения с хорватом Игорем Юричичем, возглавлявшим в начале сезона «Белогорье», бразилец стал главным тренером «львов». Тренером «Белогорья-2» тогда стал Сергей Брусенцев», — напомнили в клубе.

Также по взаимному соглашению клуб покинул сербский доигровщик Иван Боровняк.