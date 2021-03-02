Саратов, , 11:58 — REGNUM На остановках общественного транспорта в Саратове появилась реклама суррогатного материнства. Пост с соответствующей информацией опубликовал в Facebook журналист Павел Пряников.

«В Саратове на остановках общественного транспорта появилась реклама — призыв к местным жительницам стать суррогатными матерями в Москве. Рекламные плакаты в остановочные павильоны поместило МУП «Городской центр размещения рекламы». Для женщин Саратова и области, где хорошей зарплатой считаются 20−30 тыс. руб., это шанс заработать себе приличные деньги. Москва уже в открытую занялась торговлей живым товаром из регионов», — написал Пряников.

Данный информационный повод вызвал очередную волну обсуждения неоднозначной темы суррогатного материнства, набрав сотни комментариев, от ёрнического «Женщины России новая нефть!» — до философских рассуждений в гуманитарном вопросе «о базовых принципах телесной неприкосновенности», когда «нельзя под давлением вынуждать человека предоставлять свое тело для медицинских манипуляций», «нарушать телесную неприкосновенность под экономическим давлением», «легитимировать использование тел бедных людей богатыми».

«Это реклама клиники! Суть возмущения населения будет в том, что это будет восприниматься как торговля детьми», — прокомментировала Татьяна Нестеренко.

«Торговля людьми запрещена, но при желании разрешена, выходит. Во многих странах Европы и штатах Америки сур. услуги запрещены. Вы представляйте, что бы немки, шведки, англичанки занимались подобным? Они все обращаются за подобными услугами в страны третьего мира — Индию, Россию, Украину, где население вынуждено торговать собой», — пишет Валерия Сафоненко.

«Проблема в том, что в стране с такими ресурсами не должно быть такого количества нищих и бедных. 99, 9 суррогатных матерей из числа именно этих групп, богатые что-то не сильно рвутся рожать для других», —отмечает Решетникова Анна.

«Есть базовый принцип телесной неприкосновенности. После опытов нацистских врачей введен. Нельзя под давлением вынуждать человека предоставлять свое тело для медицинских манипуляций. Экономическое давление — это давление. Нельзя легитимировать использование тел бедных людей богатыми. Нарушать телесную неприкосновенность под экономическим давлением — этично ли? А если давление не экономическое, а социальное? Физическое?» — написала Мая Терекулова.

Другие отмечают, что суррогатное материнство — это единственная возможность для отчаявшихся бесплодных пар иметь «родных» детей, а «не повально — для геев, старых теток». Да и вообще — «мое тело — мое дело».

«Разумеется, каждый должен иметь право сам распоряжаться своим телом. Только вот создать условия бедности, сложно преодолимые другими способами, а потом предложить суррогатное материнство или донорство за деньги — это не добровольное распоряжение своим телом, а решение, принятое под давлением обстоятельств и несущее серьезные риски здоровью. Именно поэтому в некоторых странах разрешено суррогатное материнство/донорство исключительно на безвозмездной основе. Иначе это близко, опасно близко к торговле людьми», — отвечают на это.

И доводят ситуацию до абсурда:

«Использовать тела других людей под экономическим давлением — аморально. Можно целые инкубаторские фермы разводить — выгодный бизнес. Чтобы кто-то богатый, что тоже плачет, мог возыметь генетически близкое себе потомство. Можно искусственно понижать уровень жизни. Или приспособить для этого женские колонии. В принципе, и с донорство так тоже можно — использовать тела бедных людей. Хочешь свое жилье? Продай почку, долю печени, лёгкое и роговицу, а жена пусть выносит-родит четверых. И норм, базовые потребности можно решить таким вот простым способом. А можно ещё туризм так развивать. Прям по полной организмы граждан использовать. Но это же мимими, чтобы у кого-то был свой ребеночек»…

При этом ряд пользователей оперируют данными о расценках на услуги суррогатного материнства и отмечают, что такую рекламу видели в других городах России, а в Петербурге насчитывается более 300 фирм, оказывающих услуги в этой сфере.

«Пропаганда услуг суррогатного материнства должна быть запрещена так же, как и гей-парады!!! Это всё есть, где-то!!! Но наши дети — это «нечто» не должны видеть на улицах!!!» — ответила Lora Sorochynska.

ИА REGNUM напоминает, в Госдуме подготовили законопроект, регулирующий суррогатное материнство. Предлагается запретить суррогатное материнство для передачи ребенка иностранным гражданам — суррогатными матерями можно будет стать только для граждан РФ или лиц с видом на жительство в России, состоящих в браке, следует из документа. Планируется также вести реестр агентств, которые будут заниматься суррогатным материнством.

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