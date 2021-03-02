Кызыл, , 09:07 — REGNUM В столице Тувы Кызыле будут штрафовать владельцев собак, отпускающих своих питомцев на самовыгул. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, к ним ежедневно обращаются граждане с жалобами на своры собак, представляющие угрозу для прохожих.

«Практика показывает, что большинство из таких животных вовсе не бездомные, а имеют хозяев. В связи с этим городская администрация призывает частных домовладельцев и предпринимателей держать своих питомцев на территории, во дворе дома и на привязи, или в специализированных клетках», — отметили в мэрии.

В противном случае хозяева будут оштрафованы на сумму от 2 до 100 тыс. рублей. Кроме того, появление с собакой без намордника в общественных местах также влечёт административную ответственность.

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