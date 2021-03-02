Ташкент, , 09:06 — REGNUM В Узбекистане первой зарегистрированной вакциной против коронавируса стал совместный китайско-узбекистнаский препарат ZF-UZ-VAK 2001, сообщили в телеграм-канале министерства инновационного развития республики.

1 марта вакцину зарегистрировал государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

В министерстве отметили, что в настоящее время проходит третья фаза клинических испытаний. Узбекистан признан соавтором вакцины, так как принимал активное участие в испытаниях и клинических исследованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатную вакцину от коронавируса в Узбекистане получат 4,1 млн человек, в том числе пожилые люди, учителя, медики, военные и правоохранители.

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