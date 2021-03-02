Сан-Диего, США, , 09:05 — REGNUM В 2021 году популярный фанатский фестиваль San Diego Comic-Con (SDCC) вновь пройдёт в онлайн-формате. Об этом 1 марта сообщил журнал Variety.

Организаторы мероприятия пояснили, что решили не проводить его в офлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. Они сообщили, что сетевые мероприятия пройдут с 23 по 25 июля 2021 года. При этом администрация фестиваля объявила, что она надеется провести обычное мероприятие в ноябре 2021-го.

Напомним, международный фестиваль Comic-Con, который ежегодно проходит в Сан-Диего, является крупнейшим подобным фанатским мероприятием, которое проходит на территории США. Последний San Diego Comic-Con также прошёл в онлайн-формате с 22 по 26 июля 2020 года. Стоит отметить, что в 2020 году организаторам впервые за 50 лет пришлось отменить проведение офлайн фестиваля.

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