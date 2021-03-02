Прага, , 09:05 — REGNUM 1 марта правительство Чехии приняло решение, согласно которому все сотрудники, работающие не дистанционно, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции прямо на своих рабочих местах. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Согласно решению правительства, организации, где трудятся более 250 сотрудников, должны будут начать тестирование в среду, 3 марта. До 12 марта они должны полностью проверить персонал на коронавирус и подать эти данные в министерство здравоохранения.

Компании, где работают от 50 до 249 сотрудников, начнут тестирование в пятницу, 5 марта. Они должны его завершить до 15 марта. Те, кто работает удаленно, не обязаны участвовать в данной кампании по массовому тестированию сотрудников.

По словам заместителя премьер-министра Чехии, министра промышленности и торговли Карла Гавличека, подготовка и выполнение тестов для сотрудников является обязанностью работодателя. При этом на сотрудников также налагается обязанность принимать участие в тестировании.

«Указанными темпами мы сможем в течение нескольких недель протестировать 2,1 миллиона граждан, которые подвержены риску, потому что работают не удаленно, а посещают рабочие места. Кампания по массовому тестированию сотрудников — это отличная альтернативна закрытию предприятий», — отметил Гавличек.