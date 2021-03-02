Киев, , 09:10 — REGNUM С 1 марта начал действовать безвизовый режим между Украиной и Гренадой, а также между Украиной и бывшими Нидерландскими Антильскими островами. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

В МИД объяснили, что речь идёт об островах Аруба и Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, расположенных в Карибском море.

В пресс-службе процитировали слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:

«Мы расширяем свободу передвижения для украинцев несмотря ни на какие обстоятельства».

В МИД Украины также отметили, что с 1 марта для граждан Украины открывается Грузия.

Напомним, ранее Украина ввела безвизовый режим с островным государством Сент-Винсент и Гренадины, расположенным в южной части Карибского моря.

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