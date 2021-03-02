Оттава, , 09:08 — REGNUM Антикоронавирусная вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca не рекомендована в Канаде для людей в возрасте 65 лет и старше. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского минздрава.

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Такое заключение о вакцине дал Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации. Использование препарата AstraZeneca для вакцинации пожилых людей не рекомендовано из-за ограниченных в настоящий момент данных о его эффективности для этой возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля министерство здравоохранения Канады одобрило применение в стране вакцины от AstraZeneca. Прививать ей будут лиц старше 18 лет.

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