Оренбург, , 09:02 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении заключенного исправительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

Установлено, что заключенный организовал массовую голодовку. Он угрожал двум другим заключенным насилием в случае отказа от акции. Опасаясь за свою жизнь осужденные написали заявление в администрацию колонии об отказе от пищи до приезда прокурора. Фактически, часть осужденных не принимала пищу в течение трех суток. Таким способом подсудимый пытался оказать давление на администрацию исправительного учреждения в части сокращения числа проверок осужденных и их камер, получения разрешения на передачу запрещенных предметов, а также выдвижения других требований.

Суд назначил заключенному наказание в виде двух лет лишения свободы. По совокупности приговоров, учитывая неотбытые части наказаний, окончательное наказание составляет восемь лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима, из которых два года четыре месяца и девять дней мужчина проведет в тюрьме. Приговор суда не вступил в законную силу.