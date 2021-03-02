Москва, , 09:02 — REGNUM В Совфеде прорабатывают вопрос включения в пенсионный стаж службы по призыву в армии, сообщила сенатор Елена Бибикова.

«Служба по призыву не подразумевает выборы гражданина, все обязаны ее пройти», — цитирует Бибикову РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд разработал проект постановления правительства РФ, где уточняются условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников, в том числе медиков.

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