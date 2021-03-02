Барнаул, , 09:01 — REGNUM Прибывший в Алтайский край с рабочим визитом министр труда и социального развития Антон Котяков в ходе встречи с губернатором региона Виктором Томенко, состоявшейся сегодня, 2 марта, обратил внимание на обильные осадки в крае в начале весны. Глава региона подтвердил: накануне выпало 75 процентов месячной нормы снега, сообщила пресс-служба краевого правительства.

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По оценке Виктора Томенко, в 2021 году краю стало намного легче бороться со снегопадами, так как лучше подготовились.

«У нас, в частности, по индивидуальной программе экономического развития предусмотрено на приобретение дорожной техники, в том числе снегоуборочной, 500 миллионов. На 300 миллионов техники в этом году мы уже купили. Сегодня она вся на дорогах Барнаула и края работает. Это хорошее подспорье», — подчеркнул губернатор Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае продолжают устранять последствия снежной бури, которая накрыла регион накануне, 1 марта. Работа более 700 единиц снегоуборочной техники уже позволила открыть движение на нескольких региональных трассах.

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Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе встречи с министром труда и социального развития Антоном Котяковым выразил благодарность российскому правительству за серьезные объемы поддержки в период пандемии и обсудил перспективы реализации программы развития Алтайского края.

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