Пекин, , 09:02 — REGNUM Американский инженер и бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал лидером рейтинга наиболее богатых в мире людей по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes). Об этом сообщается в обнародованном 2 марта на сайте издания докладе.

Отмечается, что за год состояние Маска выросло на $151 млрд и стало составлять $197 млрд. При этом уточняется, что основную часть дохода бизнесмен получил за счет компании Tesla, где у него 21% акций.

На втором месте в списке самых богатых на планете Земля людей вошел основатель и глава компании американской Amazon Джефф Безос с состоянием $189 млрд. На третьем — глава группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием $114 млрд.

Напомним, 1 марта журнал Forbes сообщил, что самой богатой женщиной в России, которая не получила свой бизнес по наследству, а добилась всего сама, стала 45-летняя Татьяна Бакальчук — генеральный директор интернет-магазина Wildberries.