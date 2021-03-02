Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве со 2 марта в честь Международного женского дня стартовала акция «Вам, любимые» — на улицах женщинам будут дарить цветы, сообщается на портале мэра столицы.

Вручать цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и парках. будут 500 добровольцев Также в акции примут участие известные актеры и артисты. Всего планируется подарить более 300 тыс. тюльпанов.

На ВДНХ до 5 марта заработает почтовый ящик в виде сердца для праздничных открыток женщинам. Затем его установят марта в Парке Горького. Там же 8 марта состоится праздничный забег.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Международного женского дня 8 марта музеи Москвы подготовили праздничную познавательно-развлекательную программу.

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