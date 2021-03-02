Каа-Хемский район, Тува, , 08:59 — REGNUM Следователи в Туве разбираются в обстоятельствах двойного убийства в частном доме посёлка Каа-Хем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, 25 февраля были найдены тела мужчины и женщины — хозяев домовладения с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался 26-летний родственник бывшего супруга хозяйки дома. По данным следствия, в тот вечер 24 февраля он распивал с потерпевшими спиртное.

«Около 23 часов в ходе совместного распития из-за возникших личных неприязненных отношений мужчина молотком нанес множественные удары по голове и телу 50-летней потерпевшей, а затем и ее сожителю. После совершенного преступления мужчина, вызвав наряд полиции, пытался отвести от себя подозрения, однако под тяжестью предъявленных улик дал признательнее показания», — отметили в следствии.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. По решению суда он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.