Красноярск, , 08:59 — REGNUM «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») готова возместить вред, нанесённый объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов, произошедшего в мае 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

НТЭК направила в красноярское минэкологии письмо, в котором говорится о готовности возместить вред. Предполагается, что предприятие восстановит нарушенное состояние экосистемы в натурном виде.

Министерство представило НТЭК требования о возмещении ущерба в феврале 2021 года. Согласно исследованиям красноярских учёных, площадь зоны прямого воздействия на объекты животного мира — около 14 кв. км. Уничтожены места обитания птиц, кладки и гнёзда. Зафиксированы разрушения обитаемых гнёзд, нор, логовищ, убежищ, и других жилищ животных. Пострадали млекопитающие и птицы, занесенные в Красную книгу РФ.

Как подчеркнул министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, компании предлагалось возместить ущерб добровольно или в денежном выражении. В случае отказа министерство планировало подать иск в суд. Однако компания приняла решение провести мероприятия по восстановлению экосистемы пострадавшей территории.

В НТЭК отметили, что восстановление нарушенного состояния окружающей среды в натуре будет происходить «путём проведения компенсационных мероприятий с привлечением специализированных организаций, обладающих необходимым уровнем экспертизы».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 НТЭК произошла утечка более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

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В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей за аварию в Норильске.

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После этого стало известно, что краевое минэкологии предъявило АО НТЭК требования о возмещении ущерба, причинённого объектам животного мира региона в результате разлива нефтепродуктов. В пресс-службе «Норникеля» тогда уточнили, что минэкологии направило в НТЭК требование о добровольном возмещении вреда в размере 494 млн рублей.

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